Рейнджерс заинтересовались Жиру

Французский форвард «Челси» может продолжить карьеру в Шотландии

  • 26.12.2019 03:45
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Рейнджерс заинтересовались Жиру
© ФК Челси. Оливье Жиру

Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» рассматривает вариант подписания 33-летнего форварда «Челси» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.

Жиру не хватает игровой практики в «Челси» перед стартом Евро-2020, и он намерен подыскать себе новую команду этой зимой. «Синие» не будут удерживать футболиста, контракт которого с клубом истекает летом 2020-го года.

В текущем сезоне Жиру провел за «Челси» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Его контракт с «аристократами» действителен до конца июня 2020-го года.

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Источник — Daily Record

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