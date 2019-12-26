Рейнджерс заинтересовались Жиру

Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» рассматривает вариант подписания 33-летнего форварда «Челси» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.
Жиру не хватает игровой практики в «Челси» перед стартом Евро-2020, и он намерен подыскать себе новую команду этой зимой. «Синие» не будут удерживать футболиста, контракт которого с клубом истекает летом 2020-го года.
В текущем сезоне Жиру провел за «Челси» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Его контракт с «аристократами» действителен до конца июня 2020-го года.
Источник — Daily Record
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.