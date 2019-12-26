Никита ШЕВЧЕНКО: «Планы — отдохнуть и зализать раны»

26-летний украинский голкипер «Зари» Никита Шевченко поделился планами на зимний отпуск и рассказал о конкуренции внутри команды.
- Какие твои планы на небольшой зимний перерыв?
- Отдохнуть, набраться сил, «зализать раны» и готовиться дальше.
- Не так давно, а именно в ноябре, ты был признан лучшим игроком месяца. Насколько окрыляет такое доверие болельщиков?
- Приятно, безусловно, что болельщики меня отметили. Немаловажно отмечать не только мои, а прежде всего, командные заслуги. Личные награды хорошо, но командные на первом месте.
- Как часто вы общаетесь между собой именно в среде голкиперов «Зари»?
- У нас здоровая конкуренция. Все соперничают друг с другом. Но, несмотря на конкуренцию, во вратарском цехе у нас прекрасные отношения. Все выходят на поле и каждый пытается проявить свои лучшие качества.
В текущем сезоне Шевченко провел за «Зарю» 22 матча во всех турнирах, где пропустил 21 мяч, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — ФК Заря
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