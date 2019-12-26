Николай БАЛАКИН: «Даже в нашей стране судей никто не признает»

Украинский рефери мечтает поработать на матчах Лиги чемпионов

  • 26.12.2019 02:34
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Николай БАЛАКИН: «Даже в нашей стране судей никто не признает»
© 1927.kiev.ua. Николай Балакин

30-летний украинский арбитр Николай Балакин рассказал о работе на международных матчах.

«Мечтаю поработать на Лиге чемпионов. Мы все этого хотим. Когда еще были судьи за воротами, то я ездил вместе с Сергеем Бойко и Женей Арановским на международные матчи и видел, как это тяжело.

Три-четыре игры все идет хорошо, а тогда случается какой-то момент… Нам чего-то не хватает, но я не знаю, чего именно.

Все говорят, что мы не востребованы в Европе, но мы же судим групповой этап Лиги Европы, а это уже уровень. Да, пока без Лиги чемпионов. Но я бы так хотел, чтобы Бойко или Арановский получили назначение на матч ЛЧ. Тогда нас бы признали, а пока даже в нашей стране нас никто не признает.

Мол, раз вы не судите Лигу чемпионов, чемпионат мира или Евро — значит, вы слабые судьи. А когда наши арбитры великолепно работают на матчах Лиги Наций или Лиги Европы, то этого даже никто не знает», — отметил Балакин.

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Источник — Трибуна

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