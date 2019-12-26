Transfermarkt внял претензиям Кравца. Украинский футболист удалил свой пост

История конфликта 30-летнего украинского форварда турецкого «Кайсериспора» Артема Кравца с авторитетным статистическим порталом Transfermarkt получила свое продолжение.

Ранее Кравец в Instagram возмутился тем, что Transfermarkt опубликовал непроверенные данные относительно двух последних травм украинца. Артем утверждал, что травм у него не было.

Позже Transfermarkt исправил информацию в профиле Кравца в соответствии с его словами. Украинец в ответ удалил свой гневный пост.