ШЕВЧУК: «Пятов показал великолепный уровень игры в отборе Евро-2020»

Специалист высоко оценил игру вратаря сборной Украины

  • 25.12.2019 20:35
  • 1427 просмотров
  • 1 комментарий
ШЕВЧУК: «Пятов показал великолепный уровень игры в отборе Евро-2020»
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением об игре 35-летнего вратаря «горняков» и национальной команды Андрея Пятова.
 
«В линии обороны у сборной Украины много молодых исполнителей, однако Андрею Пятову удалось своей игрой вселить уверенность в партнеров. Считаю, вратарь продемонстрировал великолепный уровень игры в отборе Евро-2020. Неудивительно, что по пропускаемости сборная Украины стала одной из лучших среди всех европейских команд», - сказал Шевчук.
 
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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 25.12.2019 21:24
    0
    Да. Пятов в целом провел отбор на 4 с жирным плюсом, но в последнее время за Шахтер он стал много ошибаться.
    Надо наигрывать замену. Лунин хорош, но без игровой практики толку с него не будет.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 25.12.2019 21:24
    0
    Да. Пятов в целом провел отбор на 4 с жирным плюсом, но в последнее время за Шахтер он стал много ошибаться.
    Надо наигрывать замену. Лунин хорош, но без игровой практики толку с него не будет.
    Ссылка
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