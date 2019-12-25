ШЕВЧУК: «Пятов показал великолепный уровень игры в отборе Евро-2020»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением об игре 35-летнего вратаря «горняков» и национальной команды Андрея Пятова.
«В линии обороны у сборной Украины много молодых исполнителей, однако Андрею Пятову удалось своей игрой вселить уверенность в партнеров. Считаю, вратарь продемонстрировал великолепный уровень игры в отборе Евро-2020. Неудивительно, что по пропускаемости сборная Украины стала одной из лучших среди всех европейских команд», - сказал Шевчук.
Ранее сообщалось, что Пятов сыграл больше всего «сухих» матчей в УПЛ в 2019 году.
Источник — zbirna.com
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Надо наигрывать замену. Лунин хорош, но без игровой практики толку с него не будет.
Надо наигрывать замену. Лунин хорош, но без игровой практики толку с него не будет.
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