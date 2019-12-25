Александр АЛИЕВ: «Семин – наш с Милевским идол»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев заявил, что и он, и Артем Милевский благодарны бывшему тренеру «Динамо» Юрий Семину, который сейчас работает с «Локомотивом»:

«Палыч, мы тебя любим и уважаем. Честно.

Это наш с Милевским идол. Он нас воссоединил, а мы выстрелили».

Ранее сообщалось о том, что Милевский и Алиев готовят совместный проект.