Александр АЛИЕВ: «Семин – наш с Милевским идол»

Экс-игрок «Динамо» вспомнил Юрия Семина

  • 25.12.2019 20:06
  • 3439 просмотров
  • 8 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Семин – наш с Милевским идол»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев заявил, что и он, и Артем Милевский благодарны бывшему тренеру «Динамо» Юрий Семину, который сейчас работает с «Локомотивом»:

«Палыч, мы тебя любим и уважаем. Честно.

Это наш с Милевским идол. Он нас воссоединил, а мы выстрелили».

Ранее сообщалось о том, что Милевский и Алиев готовят совместный проект.

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Источник — YouTube

(10 голосов)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 25.12.2019 21:07
    +1
    Семин и привил им эту привычку(бухануть),шутка конечно,но при Семине Динамо хоть в футбол играли,и в ЛЧ выступали
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    Юрий Тютюшев, 25.12.2019 20:33
    +3
    marko2020, 25.12.2019 20:21
    Кому интересно - Миля создал свой канал на ютубе и эти слова Алиев говорил в первом видео на канале, бухущим и вёл себя в кабаре как последнее б’дло, аж противно было смотреть на выходки пьяного Алиева
    Так Алиев Русский))) что ты от него хотел)))
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 25.12.2019 20:21
    +1
    Кому интересно - Миля создал свой канал на ютубе и эти слова Алиев говорил в первом видео на канале, бухущим и вёл себя в кабаре как последнее б’дло, аж противно было смотреть на выходки пьяного Алиева
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 25.12.2019 20:19
    -4
    Молодца! Собрать эту троицу вместе, налить им алкоголя (чтоб сообразили на троих, в меру своего отсутствующего интеллекта) и катать по стране в шоу "Цирк моральных околофутбольных уродов"
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    umnuy
    online
      umnuy, 25.12.2019 20:18
    +4
    Нормально мылили.
    Спасибо за Спартак.
    Не бухали бы то до сих пор бы пылили...но об этом уже многое сказано и многими(особенно теми кто никто и звать их никак)
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 25.12.2019 20:16
    +2
    Мабуть з вами разом бухав
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    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 25.12.2019 20:11
    0
    Паровоз бухнуть мастер.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 25.12.2019 20:08
    +3
    При всём уважении Саня твой идол - Чернігівьке
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 25.12.2019 20:18
    +4
    Нормально мылили.
    Спасибо за Спартак.
    Не бухали бы то до сих пор бы пылили...но об этом уже многое сказано и многими(особенно теми кто никто и звать их никак)
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    Юрий Тютюшев, 25.12.2019 20:33
    +3
    marko2020, 25.12.2019 20:21
    Кому интересно - Миля создал свой канал на ютубе и эти слова Алиев говорил в первом видео на канале, бухущим и вёл себя в кабаре как последнее б’дло, аж противно было смотреть на выходки пьяного Алиева
    Так Алиев Русский))) что ты от него хотел)))
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 25.12.2019 20:08
    +3
    При всём уважении Саня твой идол - Чернігівьке
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 25.12.2019 20:16
    +2
    Мабуть з вами разом бухав
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 25.12.2019 21:07
    +1
    Семин и привил им эту привычку(бухануть),шутка конечно,но при Семине Динамо хоть в футбол играли,и в ЛЧ выступали
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 25.12.2019 20:21
    +1
    Кому интересно - Миля создал свой канал на ютубе и эти слова Алиев говорил в первом видео на канале, бухущим и вёл себя в кабаре как последнее б’дло, аж противно было смотреть на выходки пьяного Алиева
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 25.12.2019 20:11
    0
    Паровоз бухнуть мастер.
    Ссылка
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