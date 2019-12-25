Александр АЛИЕВ: «Семин – наш с Милевским идол»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев заявил, что и он, и Артем Милевский благодарны бывшему тренеру «Динамо» Юрий Семину, который сейчас работает с «Локомотивом»:
«Палыч, мы тебя любим и уважаем. Честно.
Это наш с Милевским идол. Он нас воссоединил, а мы выстрелили».
Ранее сообщалось о том, что Милевский и Алиев готовят совместный проект.
Источник — YouTube
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Спасибо за Спартак.
Не бухали бы то до сих пор бы пылили...но об этом уже многое сказано и многими(особенно теми кто никто и звать их никак)
Спасибо за Спартак.
Не бухали бы то до сих пор бы пылили...но об этом уже многое сказано и многими(особенно теми кто никто и звать их никак)
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