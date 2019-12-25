Жозе БОТУ: «У Шахтера есть 125 млн на трансферы, но это не политика клуба»

Главный селекционер «горняков» рассказал о том, в каком направлении работает клуб в вопросе новичков

  • 25.12.2019 17:14
  • 5448 просмотров
  • 5 комментариев
Жозе БОТУ: «У Шахтера есть 125 млн на трансферы, но это не политика клуба»
© ФК Шахтер. Жозе Боту

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту пообщался с португальскими журналистами, ответив, в частности, на ряд вопросов, касающихся трансферной политики донецкого клуба.

- Кого бы вы выделили из португальских молодых талантов, которые еще не настолько известны, но могут сделать большую карьеру?

- Из тех, кто еще не проявил себя в первых командах, я выделю двоих, которых бы мне очень хотелось забрать в «Шахтер» - это Тиаго Дантас и Фабио Силва. Это два игрока, у которых есть все, чтобы достичь вершины футбольного мира и отменно вписаться в стиль игры «Шахтера» (смеется).

- Что выделяет их, что вы настолько убеждены в их будущем?

- Они очень хороши технически и очень умны. Они не делают ставку на физическую готовность. Их главное оружие – футбольный ум и скорость принятия решений на поле. В игре «Шахтера» это очень важно.

- Но есть ли у «Шахтера» 125 миллионов евро на покупку Фабио Силвы?

- Да, однако это не является частью политики клуба – платить так много за одного игрока.

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Источник — O Jogo

(21 голос)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 25.12.2019 18:26
    0
    steelmaker, 25.12.2019 17:38
    так это ж новая ведущая шахтер тв
    Такой се трансфер
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.12.2019 17:38
    0
    УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 17:34
    Кстати, а где же анонсированный Срной мега трансфер?
    так это ж новая ведущая шахтер тв
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 17:34
    -1
    Кстати, а где же анонсированный Срной мега трансфер?
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 25.12.2019 17:29
    -1
    Провокационный заголовок - наибольшая ценность в современной "журналистике"
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 25.12.2019 17:24
    0
    Заголовок и последнее предложение немного расходятся
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 25.12.2019 18:26
    0
    steelmaker, 25.12.2019 17:38
    так это ж новая ведущая шахтер тв
    Такой се трансфер
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.12.2019 17:38
    0
    УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 17:34
    Кстати, а где же анонсированный Срной мега трансфер?
    так это ж новая ведущая шахтер тв
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 25.12.2019 17:24
    0
    Заголовок и последнее предложение немного расходятся
    Ссылка
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