Жозе БОТУ: «У Шахтера есть 125 млн на трансферы, но это не политика клуба»

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту пообщался с португальскими журналистами, ответив, в частности, на ряд вопросов, касающихся трансферной политики донецкого клуба.

- Кого бы вы выделили из португальских молодых талантов, которые еще не настолько известны, но могут сделать большую карьеру?

- Из тех, кто еще не проявил себя в первых командах, я выделю двоих, которых бы мне очень хотелось забрать в «Шахтер» - это Тиаго Дантас и Фабио Силва. Это два игрока, у которых есть все, чтобы достичь вершины футбольного мира и отменно вписаться в стиль игры «Шахтера» (смеется).

- Что выделяет их, что вы настолько убеждены в их будущем?

- Они очень хороши технически и очень умны. Они не делают ставку на физическую готовность. Их главное оружие – футбольный ум и скорость принятия решений на поле. В игре «Шахтера» это очень важно.

- Но есть ли у «Шахтера» 125 миллионов евро на покупку Фабио Силвы?

- Да, однако это не является частью политики клуба – платить так много за одного игрока.