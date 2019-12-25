Сергей КОВАЛЕЦ: 6-8 клубов Первой лиги хотят в УПЛ. Нужно сейчас расширять

По итогам первой половины сезона в Первой лиге «Рух», который занимает 1-е место, опережает 7-й «Металлист-1925» всего на 4 очка.



Наставник «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец считает, что Украинской ассоциации футбола стоит задуматься о расширении УПЛ до 16-ти клубов уже с сезона 2020/21.



Ранее было принято решение расширить УПЛ до 14-ти клубов с 2020 года и до 16-ти - с сезона 2021/22.



«Сейчас 6-8 команд хотят играть в Премьер-Лиге. Конечно, есть большие амбиции и большая интрига в верхней части турнирной таблицы в Первой лиге, и мы считаем, что УАФ стоит пересмотреть вопрос о расширении Премьер-Лиги уже со следующего сезона до 16-ти команд».



«Во-первых, это будет полноценный чемпионат, а во-вторых будет огромный зрительский интерес к матчам», - считает Ковалец.



«Оболонь-Бровар» занимает 5-е место и находится среди претендентов на повышение в классе.