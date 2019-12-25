Сергей КОВАЛЕЦ: 6-8 клубов Первой лиги хотят в УПЛ. Нужно сейчас расширять

Тренер надеется на выход в УПЛ

  • 25.12.2019 17:40
  • 2066 просмотров
  • 4 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: 6-8 клубов Первой лиги хотят в УПЛ. Нужно сейчас расширять
© fcbrovar.obolon.ua

По итогам первой половины сезона в Первой лиге «Рух», который занимает 1-е место, опережает 7-й «Металлист-1925» всего на 4 очка.

Наставник «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец считает, что Украинской ассоциации футбола стоит задуматься о расширении УПЛ до 16-ти клубов уже с сезона 2020/21.

Ранее было принято решение расширить УПЛ до 14-ти клубов с 2020 года и до 16-ти - с сезона 2021/22.

«Сейчас 6-8 команд хотят играть в Премьер-Лиге. Конечно, есть большие амбиции и большая интрига в верхней части турнирной таблицы в Первой лиге, и мы считаем, что УАФ стоит пересмотреть вопрос о расширении Премьер-Лиги уже со следующего сезона до 16-ти команд».

«Во-первых, это будет полноценный чемпионат, а во-вторых будет огромный зрительский интерес к матчам», - считает Ковалец.

«Оболонь-Бровар» занимает 5-е место и находится среди претендентов на повышение в классе.

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Источник — ФК Оболонь-Бровар

(6 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
    digsum, 25.12.2019 18:22
    +1
    Нужно ставить минимальным требованием наличие современной арены на 10-15 тыс с хотя бы одной крытой трибуной для УПЛ. А там хоть до 20 расширять, если после этого хватит кандидатов. Смотреть на огороды или цыганские перемещения по стране мочи нет.
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    BekXan
      BekXan, 25.12.2019 18:14
    +1
    Уже давно пора ерундой не страдать а делать 16 команд и в два круга а не изобретать велосипед.
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    Andros
      Andros, 25.12.2019 18:01
    +7
    axylinam, 25.12.2019 17:50
    В принципе 6 последних команд высшей лиги ничем не лучше 6 первых команд первой лиги. так что смело можно переходить на чемпионат с 18 командами. а не заниматься ерундой. как в последние годы
    Істинно
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 17:50
    +8
    В принципе 6 последних команд высшей лиги ничем не лучше 6 первых команд первой лиги. так что смело можно переходить на чемпионат с 18 командами. а не заниматься ерундой. как в последние годы
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 17:50
    +8
    В принципе 6 последних команд высшей лиги ничем не лучше 6 первых команд первой лиги. так что смело можно переходить на чемпионат с 18 командами. а не заниматься ерундой. как в последние годы
    Ссылка
    Andros
      Andros, 25.12.2019 18:01
    +7
    axylinam, 25.12.2019 17:50
    В принципе 6 последних команд высшей лиги ничем не лучше 6 первых команд первой лиги. так что смело можно переходить на чемпионат с 18 командами. а не заниматься ерундой. как в последние годы
    Істинно
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 25.12.2019 18:22
    +1
    Нужно ставить минимальным требованием наличие современной арены на 10-15 тыс с хотя бы одной крытой трибуной для УПЛ. А там хоть до 20 расширять, если после этого хватит кандидатов. Смотреть на огороды или цыганские перемещения по стране мочи нет.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 25.12.2019 18:14
    +1
    Уже давно пора ерундой не страдать а делать 16 команд и в два круга а не изобретать велосипед.
    Ссылка
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