ФОТО. Месси с семьей ждут Санта-Клауса

Аргентинец с семьей встречают Рождество

  • 25.12.2019 15:37
  • 1772 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Месси с семьей ждут Санта-Клауса
© twitter

Капитан испанской Барселоны Лионель Месси и вся его семья в ожидании подарков от Санта-Клауса на Рождество.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deseamos una navidad llena de amor y luz. Feliz navidad!!! 🎁🎄❤️

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 25.12.2019 16:18
    0
    Месси с семьей ждут Санта-Клауса
    ------------------------------
    Роналду отдыхает на море в компании детей и Санта-Клауса
    ----------------------------------------
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 25.12.2019 16:18
    0
    Месси с семьей ждут Санта-Клауса
    ------------------------------
    Роналду отдыхает на море в компании детей и Санта-Клауса
    ----------------------------------------
    Ссылка
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