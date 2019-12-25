ФОТО. Месси с семьей ждут Санта-Клауса

Капитан испанской Барселоны Лионель Месси и вся его семья в ожидании подарков от Санта-Клауса на Рождество.
Источник — Sport.ua
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Капитан испанской Барселоны Лионель Месси и вся его семья в ожидании подарков от Санта-Клауса на Рождество.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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Роналду отдыхает на море в компании детей и Санта-Клауса
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Роналду отдыхает на море в компании детей и Санта-Клауса
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