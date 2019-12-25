Никита ШЕВЧЕНКО: «В следующем году Заря выйдет в Лигу чемпионов»

Пока только шутка?

  • 25.12.2019 15:45
  • 1562 просмотра
  • 16 комментариев
Никита ШЕВЧЕНКО: «В следующем году Заря выйдет в Лигу чемпионов»
© zarya-lugansk.com

Вратарь «Зари» Никита Шевченко доволен тем, что команда вместе с «Динамо», «Александрией» и «Десной» борется за 2-е место УПЛ, а также рассчитывает вернуться в еврокубки.

Возможно, даже выйти в Лигу чемпионов.

- Насколько подстёгивает конкуренция не только с «Динамо», но и со стороны «Десны» и «Александрии»?
- Очень подстёгивает. Классно, когда есть интрига. Ты следишь ни за одной командой, а за несколькими, с которыми тебе приходится бороться. Есть три-четыре соперника с которыми ты ведёшь соперничество. Это круто. Давно такого в чемпионате не было.

- Считаешь ли недавний матч с «Динамо», в котором вы победили на «Олимпийском», ярким украшением осенней части?
- Было много классных игр. С тем же «Шахтёром», пусть и не достигли положительного результата, но игра тоже смотрелась здорово. С «Динамо» тоже хороший матч был, верно подмечено. С лидерами мы хорошо сыграли и в первом круге и во втором. Кроме того, было много разных ярких игр, например, в еврокубках. Не будем останавливаться только на игре с «Динамо».

- Если вспомнили о еврокубках, то много эмоций было после прохода «Будучности» и ЦСКА, но вот с «Эспаньолом», увы, удача вам не улыбнулась.
- Неприятно было остановиться в шаге от группы. «Эспаньол» - хороший соперник, представитель Топ-чемпионата. Но сложилось, как сложилось. В следующем году выйдем в Лигу чемпионов (улыбается).

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Источник — ФК Заря

(7 голосов)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 16:59
    -1
    Geniyfootball1985, 25.12.2019 15:57
    Суркисня этого не допустит, заберут арендованных и заре будет очень тяжело!
    А если и заберёт, то что? Эти арендованные игроки принадлежат киевскому Динамо и клуб имеет право в любое время их вернуть
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 16:57
    -1
    serge_kr, 25.12.2019 16:09
    Суркис все сделает чтобы этого не допустить, пойдут в ход шубы, икра, связи...
    А если не пойдут в ход шубы, икра, связи, ты свой язык отрежешь или откусишь?
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 25.12.2019 16:56
    0
    serge_kr, 25.12.2019 16:09
    Суркис все сделает чтобы этого не допустить, пойдут в ход шубы, икра, связи...
    Главное не убивать людей,как это сделал ваш ринатик!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.12.2019 16:51
    -1
    J0e777, 25.12.2019 16:40
    Нет. Две команды будут квалификацию проходить. Напрямую никто не пройдёт.
    А если с ордло!?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 25.12.2019 16:40
    +1
    Да вы в ЛЕ выйдите, да выступите там нормально для начала
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 25.12.2019 16:40
    -2
    Слава Чебан, 25.12.2019 16:25
    в след году для лч нужно будет выиграть чемп)
    Нет. Две команды будут квалификацию проходить. Напрямую никто не пройдёт.
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 25.12.2019 16:33
    -3
    digsum, 25.12.2019 16:05
    Курченко до сих пор барыжит донбасским угольком с Ахметовым, но в исчезновении единственной команды, которая наряду с ШД и ДК претендовала на ЛЧ, виноват Суркис
    Курченко,то барыжит.Вот только не с ахметовым,а с коломойшой.Центроэерго контролируемое коломойшей как раз уголь от курченко и получает.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 25.12.2019 16:25
    -4
    в след году для лч нужно будет выиграть чемп)
    Ссылка
    lgpaladin
    lgpaladin, 25.12.2019 16:14
    -1
    digsum, 25.12.2019 16:03
    Например? Заставить откатать договорняк?
    1) о договорняке знали 4-е года до того и не расследовали - а потом как Металлист вышел в ЛЧ - так сразу неудобно получилось
    2) кто-то же надоумил Курченко, что иметь свой футбольный клуб - это круто
    причем можно было взять любой клуб, а Металлист пришлось именно отжимать - это тоже вовремя получилось
    Хорошо сейчас у Суркисов денег мало, но я бы на везение не рассчитывал
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 25.12.2019 16:09
    -1
    Суркис все сделает чтобы этого не допустить, пойдут в ход шубы, икра, связи...
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 25.12.2019 16:05
    +1
    Geniyfootball1985, 25.12.2019 15:57
    Суркисня этого не допустит, заберут арендованных и заре будет очень тяжело!
    Курченко до сих пор барыжит донбасским угольком с Ахметовым, но в исчезновении единственной команды, которая наряду с ШД и ДК претендовала на ЛЧ, виноват Суркис
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 25.12.2019 16:03
    0
    lgpaladin, 25.12.2019 15:59
    Металлист тоже хотел в Лигу чемпионов
    и даже добился этого,
    но как оказалось есть много способов не пустить команду в ЛЧ
    Например? Заставить откатать договорняк?
    Ссылка
    Андрій Андрєєв
      Андрій Андрєєв, 25.12.2019 16:02
    -1
    Никита, успехов тебе и команде!!! Так держать!!! Мы верим в вас, в нашу "Зарю"!!!!
    Ссылка
    lgpaladin
    lgpaladin, 25.12.2019 15:59
    0
    Металлист тоже хотел в Лигу чемпионов
    и даже добился этого,
    но как оказалось есть много способов не пустить команду в ЛЧ
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 25.12.2019 15:57
    -6
    Суркисня этого не допустит, заберут арендованных и заре будет очень тяжело!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 15:52
    0
    наивный-на арендовцах.свободных агентах.при маленьком бюджете шансов практически никаких.плюс судьи не пустят-будете за бронзу бороться
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 25.12.2019 16:40
    +1
    Да вы в ЛЕ выйдите, да выступите там нормально для начала
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 25.12.2019 16:05
    +1
    Geniyfootball1985, 25.12.2019 15:57
    Суркисня этого не допустит, заберут арендованных и заре будет очень тяжело!
    Курченко до сих пор барыжит донбасским угольком с Ахметовым, но в исчезновении единственной команды, которая наряду с ШД и ДК претендовала на ЛЧ, виноват Суркис
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 25.12.2019 16:56
    0
    serge_kr, 25.12.2019 16:09
    Суркис все сделает чтобы этого не допустить, пойдут в ход шубы, икра, связи...
    Главное не убивать людей,как это сделал ваш ринатик!!!
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 25.12.2019 16:03
    0
    lgpaladin, 25.12.2019 15:59
    Металлист тоже хотел в Лигу чемпионов
    и даже добился этого,
    но как оказалось есть много способов не пустить команду в ЛЧ
    Например? Заставить откатать договорняк?
    Ссылка
    lgpaladin
    lgpaladin, 25.12.2019 15:59
    0
    Металлист тоже хотел в Лигу чемпионов
    и даже добился этого,
    но как оказалось есть много способов не пустить команду в ЛЧ
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 15:52
    0
    наивный-на арендовцах.свободных агентах.при маленьком бюджете шансов практически никаких.плюс судьи не пустят-будете за бронзу бороться
    Ссылка
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