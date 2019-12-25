Никита ШЕВЧЕНКО: «В следующем году Заря выйдет в Лигу чемпионов»

Вратарь «Зари» Никита Шевченко доволен тем, что команда вместе с «Динамо», «Александрией» и «Десной» борется за 2-е место УПЛ, а также рассчитывает вернуться в еврокубки.

Возможно, даже выйти в Лигу чемпионов.

- Насколько подстёгивает конкуренция не только с «Динамо», но и со стороны «Десны» и «Александрии»?

- Очень подстёгивает. Классно, когда есть интрига. Ты следишь ни за одной командой, а за несколькими, с которыми тебе приходится бороться. Есть три-четыре соперника с которыми ты ведёшь соперничество. Это круто. Давно такого в чемпионате не было.



- Считаешь ли недавний матч с «Динамо», в котором вы победили на «Олимпийском», ярким украшением осенней части?

- Было много классных игр. С тем же «Шахтёром», пусть и не достигли положительного результата, но игра тоже смотрелась здорово. С «Динамо» тоже хороший матч был, верно подмечено. С лидерами мы хорошо сыграли и в первом круге и во втором. Кроме того, было много разных ярких игр, например, в еврокубках. Не будем останавливаться только на игре с «Динамо».



- Если вспомнили о еврокубках, то много эмоций было после прохода «Будучности» и ЦСКА, но вот с «Эспаньолом», увы, удача вам не улыбнулась.

- Неприятно было остановиться в шаге от группы. «Эспаньол» - хороший соперник, представитель Топ-чемпионата. Но сложилось, как сложилось. В следующем году выйдем в Лигу чемпионов (улыбается).