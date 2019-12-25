ФОТО. Роналду отдыхает на море в компании детей и Санта-Клауса

34-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду празднует Рождество на море в компании детей и Санта-Клауса.
«Желаем всем счастливого рождества», — написал Роналду в Instagram.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 21 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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