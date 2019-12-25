ПАВЕЛКО: «Франция без особых уговоров согласилась сыграть с Украиной»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал об организации контрольных матчей с Польшей и Францией. Эти встречи весной станут подготовкой к Евро-2020.

«Переговоры с поляками велись заранее. А вот с французами действительно принципиально договорились именно в Бухаресте. Уже после жеребьевки они сообщили, что матч состоится на главном стадионе страны, «Стад де Франс». Признаюсь, я с огромным интересом жду поединок, который пройдет 27 марта».



«То, что французы в статусе лучшей команды планеты без особых уговоров согласились с нами сыграть, говорит о том, что авторитет украинского футбола вырос. Ранее лучшая команда планеты была у нас в соперниках только в официальных поединках».



«Рост авторитета украинского футбола в мире упрощает нам поиск топовых соперников и для молодежной сборной. Так, в мае в рамках турнира Валерия Лобановского она сыграет с Португалией, а после турнира у нее запланирован выездной спарринг с Италией», - сказал Павелко.

О других контрольных матчах перед Евро точной информации пока нет.