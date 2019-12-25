ПАВЕЛКО: «Франция без особых уговоров согласилась сыграть с Украиной»

Президент УАФ рассказал об организации контрольного матча

  • 25.12.2019 13:40
  • 979 просмотров
  • 2 комментария
ПАВЕЛКО: «Франция без особых уговоров согласилась сыграть с Украиной»
© ffu.ua

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал об организации контрольных матчей с Польшей и Францией. Эти встречи весной станут подготовкой к Евро-2020.

«Переговоры с поляками велись заранее. А вот с французами действительно принципиально договорились именно в Бухаресте. Уже после жеребьевки они сообщили, что матч состоится на главном стадионе страны, «Стад де Франс». Признаюсь, я с огромным интересом жду поединок, который пройдет 27 марта».

«То, что французы в статусе лучшей команды планеты без особых уговоров согласились с нами сыграть, говорит о том, что авторитет украинского футбола вырос. Ранее лучшая команда планеты была у нас в соперниках только в официальных поединках».

«Рост авторитета украинского футбола в мире упрощает нам поиск топовых соперников и для молодежной сборной. Так, в мае в рамках турнира Валерия Лобановского она сыграет с Португалией, а после турнира у нее запланирован выездной спарринг с Италией», - сказал Павелко.

О других контрольных матчах перед Евро точной информации пока нет.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 25.12.2019 13:50
    +2
    Отличные результаты у Павелко.
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    Sheva19
      Sheva19, 25.12.2019 13:49
    +1
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    umnuy
    online
      umnuy, 25.12.2019 13:50
    +2
    Отличные результаты у Павелко.
    Мне нравится
    Ссылка
    Sheva19
      Sheva19, 25.12.2019 13:49
    +1
    Авторитет Шевы ценитьса высоко
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