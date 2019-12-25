Барселона сможет потратить €75 миллионов на зимние трансферы

Каталонская «Барселона» сможет позволить себе потратить €75 миллионов на трансферы новых игроков этой зимой.

Руководство клуба считает, что внимание нужно сосредоточить на футболистах в возрасте до 25-ти лет, которые будут формировать будущее клуба. Продажи игроков высвободят для «Барселоны» дополнительные средства.

Также в «Барселоне» активно обсуждается будущее 27-летнего бразильского футболиста Филипе Коутиньо, который защищает цвета «Баварии» на правах аренды. Каталонцы не желают продавать игрока дешевле €100 миллионов и надеются, что на такую сумму согласится какой-нибудь клуб АПЛ будущим летом.