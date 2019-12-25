Никита ШЕВЧЕНКО: «Скрипник сказал, что нет ничего невозможного»

26-летний украинский голкипер «Зари» Никита Шевченко подвел итоги первой части сезона для луганской команды.

- Считаю, это полугодие, однозначно, можно занести нам в актив. Да, в команде произошли изменения, пришел новый тренер, начался новый футбол, произошел новый виток у «Зари». В эти полгода мы показали довольно хороший уровень игры и результата.

- Ожидал ли, откровенно говоря, борьбу не только за третье, но и за второе место?

- Да, о таком мысли были. Еще несколько лет назад это было, казалось бы, недостижимой задачей. Но и, опять же, не хочу забегать вперед. Закончится чемпионат, тогда будем смотреть. Да, чемпионат сейчас уравнялся, за исключением «Шахтера», у которого сейчас солидный отрыв. Шансы были, и мы ими воспользовались. Еще ничего не закончилось, и работы предстоит проделать еще очень много.

Еще перед началом сезона у нас был серьезный разговор с Виктором Скрипником, и он сказал нам, что ничего невозможного не бывает. Привел примеры в своей карьере. Мы должны жить мечтой и серьезными целями и идти вперед, делая все для их исполнения.

- Насколько освежил команду приход Виктора Скрипника?

- Виктор Анатольевич привнес новые идеи и видение в нашу игру. Видно, что команда прогрессирует. Так что приход Виктора Скрипника освежил команду основательно. Мы сильны духом и коллективом, и это немаловажно.