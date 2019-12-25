Фиорентине нужен Кутроне

Итальянская «Фиорентина» заинтересована в переходе 21-го летнего форварда «Вулверхэмптона» и сборной Италии Патрика Кутроне.
Речь идет об аренде за €2 миллиона с опцией выкупа контракта футболиста за €16 миллионов.
Минувшим летом Кутроне перешел в «Вулверхэмптон» из «Милана» за €18 миллионов. В текущем сезоне форвард провел за «волков» 24 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Контракт Патрика с английским клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Источник — Twitter
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