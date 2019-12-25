Наполи нацелился на Родригеса

Итальянский «Наполи» намерен выкупить контракт 27-летнего защитника «Милана» и сборной Швейцарии Рикардо Родригеса.

В текущем сезоне Родригес провел за «Милан» всего 5 матчей в Серии А. Перед Евро-2020 футболист хочет иметь больше игровой практики, чтобы рассчитывать на место в швейцарской национальной команде.

Ориентировочная стоимость Родригеса оценивается в €10 миллионов. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2021-го года.