Наполи нацелился на Родригеса

Итальянский «Наполи» намерен выкупить контракт 27-летнего защитника «Милана» и сборной Швейцарии Рикардо Родригеса.
В текущем сезоне Родригес провел за «Милан» всего 5 матчей в Серии А. Перед Евро-2020 футболист хочет иметь больше игровой практики, чтобы рассчитывать на место в швейцарской национальной команде.
Ориентировочная стоимость Родригеса оценивается в €10 миллионов. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2021-го года.
Источник — Corriere dello Sport
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