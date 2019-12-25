Наполи нацелился на Родригеса

Защитник «Милана» продолжит карьеру в неаполитанском клубе

  • 25.12.2019 11:00
  • 1172 просмотра
  • 2 комментария
Наполи нацелился на Родригеса
© AC Milan News. Рикардо Родригес

Итальянский «Наполи» намерен выкупить контракт 27-летнего защитника «Милана» и сборной Швейцарии Рикардо Родригеса.

В текущем сезоне Родригес провел за «Милан» всего 5 матчей в Серии А. Перед Евро-2020 футболист хочет иметь больше игровой практики, чтобы рассчитывать на место в швейцарской национальной команде.

Ориентировочная стоимость Родригеса оценивается в €10 миллионов. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2021-го года.

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Источник — Corriere dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 25.12.2019 11:27
    0
    Вкотре помічающо Мілан є постачальником гравців для інших команд скрії А в той час доки сам знаходиться в повній задниці!!!
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.12.2019 11:17
    +1
    Еще 100 раз выложите эту инфу без указания имени
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.12.2019 11:17
    +1
    Еще 100 раз выложите эту инфу без указания имени
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 25.12.2019 11:27
    0
    Вкотре помічающо Мілан є постачальником гравців для інших команд скрії А в той час доки сам знаходиться в повній задниці!!!
    Ссылка
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