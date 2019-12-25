ВИДЕО. Роналду психанул, Ибрагимовичу оторвали нос

Канал «120 ярдов» делится яркими новостями из мира футбола

  • 25.12.2019 10:23
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ВИДЕО. Роналду психанул, Ибрагимовичу оторвали нос
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду (в центре)

«Манчестер Юнайтед» покупает игрока сборной России за 40 миллионов, Ибрагимовичу оторвали нос, Криштиану Роналду психанул, фанаты «Наполи» угрожают жизни своим футболистам, а Давид Де Хеа включил режим Кариуса. Канал «120 ярдов» делится свежими новостями из мира футбола.

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Источник — 120 ярдов

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