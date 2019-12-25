В YouTube Новый Король - Артем Милевский

Новый проект известного футболиста

  • 25.12.2019 10:10
  • 906 просмотров
  • 1 комментарий
В YouTube Новый Король - Артем Милевский

Артем научит зажигать! Артем Милевский, один из самых популярных украинских футболистов, решил покорить YouTube. На своем канале форвард будет рассказывать и, самое главное, показывать, как он живет, тренируется и, конечно же отдыхает.

«Здесь будет только правда. Смотрите внимательно за происходящим— это будет полный треш. Мы с Саней Алиевым подготовили для вас несколько видео разных форматов. Дальше будем смотреть по ситуации, что вам лучше заходит. Поэтому подписывайтесь на мой канал — мы ждем ваш фидбек. Главное, быть готовым ко всему».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Anna Remezovskaya
    online
      Anna Remezovskaya, 25.12.2019 10:52
    0
    Дичь дичайшая какая-то
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
    online
      Anna Remezovskaya, 25.12.2019 10:52
    0
    Дичь дичайшая какая-то
    Ссылка
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