С составом Natus Vincere по CS:GO работает психолог

Психолог состава Natus Vincere по CS:GO Глеб Сурабекянц рассказал, как происходит работа с киберспортсменами перед началом матчей.

«Сейчас мы много времени уделяем предматчевой подготовке и настройке. Мы говорили про командный ритуал. В спорте есть такой термин. Первый этап: самомониторинг, самодиагностика. Мы определяем по ощущениям в теле, по мыслям, по эмоциям, которые эти мысли вызывают. По совокупности разных факторов определяем текущее состояние каждого игрока», - сказал Сурабекянц.