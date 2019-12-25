Артем СТАРГОРОДСКИЙ: «Хотел бы попробовать себя в роли тренера»

Украинский полузащитник, в последнее время выступавший за «Витебск», рассказал о своем решении покинуть белорусский клуб.

- Что можешь сказать о своём уходе из Витебска?

- Мой уход из команды связан только с моей семьей, в том плане, что полтора года я находился в Витебске, семья была в Киеве. Расстояние не близкое, поэтому добираться было не так просто, да и в конце уже было тяжело, хотелось вернуться домой к жене и детям. Поэтому я принял решение вернуться в Киев. Со стороны клуба было предложение о контракте и моем возвращении в Витебск. Но пока я принял решение, что я остаюсь в Киеве. Что будет в дальнейшем? Это уже будет решаться после нового года.

- Тебе предложили контракт не только как игроку, но и как тренеру. Хотел бы попробовать свои силы в должности тренера?

- Хотелось бы, конечно, попробовать. Не знаю, что из этого выйдет, конечно, но попробовать хотелось бы.

- Неужели желания ещё поиграть больше нету?

- Это уже все в размытых красках,так как уже и возраст, и команду найти тяжело. Загадывать пока не хочу. Было у меня уже такое, что загадывал, а получалось все совсем по-другому. Я бы хотел поиграть недалеко от дома, возле Киева или в Киеве, но это маловероятно на данный момент.

- Тебе пришлось поиграть в разных клубах, есть с чем сравнить. Что скажешь об организации футбольных дел в Витебске?

- С руководством у меня никогда не было никаких проблем, и о тех обязательствах, о которых футбольный клуб говорил, он всё выполнил. У меня никаких вопросов и претензий к футбольному клубу нету. Все, что было обещано, выполнялось и никаких проблем не было. Также в плане человеческого общения все было спокойно, нормально и всё хорошо.