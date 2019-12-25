Игорь ЖАБЧЕНКО: «В Первой лиге каждый может обыграть каждого»

Главный тренер «Горняка-Спорт» рассказал про уровень Первой лиги

  • 25.12.2019 03:20
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Игорь ЖАБЧЕНКО: «В Первой лиге каждый может обыграть каждого»
© pfl.ua. Игорь Жабченко

Главный тренер «Горняка-Спорт» поделился впечатлениями от выступления команды в Первой лиге.

- Игорь Валентинович, с какими эмоциями возвращались в Горняк-Спорт? Насколько долго размышляли над предложением руководства?
- Сразу принял предложение, ведь уже соскучился по работе. Знал, что возвращаюсь в семью, где все для меня родное и близкое. Переполняли исключительно положительные эмоции. Приходил с желанием помочь команде в сложные времена.

- Что можете сказать об уровне Первой лиги? Насколько конкуренция в дивизионе отличается от тех времен, когда вы работали?
- Сейчас очень высокая конкуренция в Первой лиге, все команды более или менее равны по классу. Даже Черкащина может дать бой любому сопернику, несмотря на то, что команда находится на последней позиции. У нас с Черкащиной был очень сложный матч. В таком чемпионате играть интересно, каждый может обыграть каждого. Кто ожидал, что Кремень сможет крупно победить Агробизнес? В этом и интерес нынешней Первой лиги.

- Какие задачи на весеннюю часть сезона?
- К сожалению, последняя игра 2019 с Кремнем нас огорчила. Ставить перед собой максимальные задачи на каждую игру. Думаю, что Рух, Ингулец, Металлист 1925 и другие коллективы еще не обеспечили себе путевку в Премьер-Лигу. Убежден, что команды, которые находятся внизу турнирной таблицы будут давать бой лидерам. А мы попробуем этим воспользоваться.

- У тренера понятно же отпуска и сейчас нет?
- Конечно, работаем над поиском футболистов. Появилось немного времени сделать плановую операцию, хочу поблагодарить за это столичного врача Виктора Костюка, который оперировал старую травму. И я уже через пять дней после операционного вмешательства готовлюсь к выходу на поле (улыбается). На самом деле, да, свободного времени даже сейчас нет и в начале января включаюсь серьезно в работу.

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Источник — ПФЛ

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