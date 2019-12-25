Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я намерен доверять молодым игрокам»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лемпард в преддверии матча 19-го тура с «Саугтемптоном» отметил, что он планирует доверять молодым игрокам, имеющимся в клубе.

«Если мы не будем терпеливы и не доверимся игрокам, то можем оказаться в ситуации, в которой бывали ранее. Тогда абсолютно топ-игроки, футболисты мирового уровня в возрасте 20-21 года были в «Челси», но тренеры им не очень доверяли. Я же намерен им доверять», — приводит слова Лэмпарда The Sun.