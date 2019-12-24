ТаТоТаке: Динамо еще не выплатило всю сумму за трансфер Соля

Игрок перебрался в Киев из Виллем II

  • 24.12.2019 23:30
  • 728 просмотров
  • 3 комментария
ТаТоТаке: Динамо еще не выплатило всю сумму за трансфер Соля
© marca.com

По информации шоу ТаТоТаке, руководство «Динамо» еще не выплатило всю сумму за трансфер форварда Франа Соля, который перебрался в киевскую команду в январе 2019 года.

Якобы «Виллем II» еще не получил часть транша за игрока, но сумма не уточняется.

Трансфер оценивается в 3-3,5 миллиона евро. При этом стоит отметить, что выплаты за трансферы часто разбиваются на несколько траншей, и мы не знаем условия договора между клубами по срокам оплаты.

При этом Соль в итоге не сумел закрепиться в «Динамо», а зимой клуб может избавиться от нападающего.

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.12.2019 00:28
    0
    прикольная новость
    Я таких могу штук по 70 на день генерировать
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.12.2019 00:03
    0
    Смешно звучит. Сами не знают сколько он стоит и не знают сколько за него ещё не доплатили. Но уверены что не доплатили.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 24.12.2019 23:47
    +3
    Итак, друзья, вот что нам известно на этот момент.
    По информации из неизвестного источника, Динамо, которое за неизвестную сумму подписало Соля, все еще не выплатило неизвестный остаток от неизвестной суммы, за которую был подписан Соль.
    Это все, что нам известно. Спасибо за внимание.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 24.12.2019 23:47
    +3
    Итак, друзья, вот что нам известно на этот момент.
    По информации из неизвестного источника, Динамо, которое за неизвестную сумму подписало Соля, все еще не выплатило неизвестный остаток от неизвестной суммы, за которую был подписан Соль.
    Это все, что нам известно. Спасибо за внимание.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.12.2019 00:28
    0
    прикольная новость
    Я таких могу штук по 70 на день генерировать
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.12.2019 00:03
    0
    Смешно звучит. Сами не знают сколько он стоит и не знают сколько за него ещё не доплатили. Но уверены что не доплатили.
    Ссылка
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