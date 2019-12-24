ТаТоТаке: Динамо еще не выплатило всю сумму за трансфер Соля

По информации шоу ТаТоТаке, руководство «Динамо» еще не выплатило всю сумму за трансфер форварда Франа Соля, который перебрался в киевскую команду в январе 2019 года.

Якобы «Виллем II» еще не получил часть транша за игрока, но сумма не уточняется.

Трансфер оценивается в 3-3,5 миллиона евро. При этом стоит отметить, что выплаты за трансферы часто разбиваются на несколько траншей, и мы не знаем условия договора между клубами по срокам оплаты.

При этом Соль в итоге не сумел закрепиться в «Динамо», а зимой клуб может избавиться от нападающего.