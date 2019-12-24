ТаТоТаке: Динамо еще не выплатило всю сумму за трансфер Соля

По информации шоу ТаТоТаке, руководство «Динамо» еще не выплатило всю сумму за трансфер форварда Франа Соля, который перебрался в киевскую команду в январе 2019 года.
Якобы «Виллем II» еще не получил часть транша за игрока, но сумма не уточняется.
Трансфер оценивается в 3-3,5 миллиона евро. При этом стоит отметить, что выплаты за трансферы часто разбиваются на несколько траншей, и мы не знаем условия договора между клубами по срокам оплаты.
При этом Соль в итоге не сумел закрепиться в «Динамо», а зимой клуб может избавиться от нападающего.
Источник — ТаТоТаке
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Я таких могу штук по 70 на день генерировать
По информации из неизвестного источника, Динамо, которое за неизвестную сумму подписало Соля, все еще не выплатило неизвестный остаток от неизвестной суммы, за которую был подписан Соль.
Это все, что нам известно. Спасибо за внимание.
По информации из неизвестного источника, Динамо, которое за неизвестную сумму подписало Соля, все еще не выплатило неизвестный остаток от неизвестной суммы, за которую был подписан Соль.
Это все, что нам известно. Спасибо за внимание.
Я таких могу штук по 70 на день генерировать
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