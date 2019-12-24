Металлист-1925 намерен подписать защитников и форвардов

«Металлист-1925» в рамках подготовки к весенней части сезона намерен усилить состав, а тренер Андрей Демченко рассказал о приоритетах на трансферном рынке.
«Проблема у нас - это центральные защитники. Последняя игра показала, что нам не хватает глубины состава. Кроме того, нужны крайние хавбеки и форварды», - сказал Демченко.
Команда в Первой лиге только на 7-м месте, однако отставание от лидера составляет лишь 4 очка.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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