Металлист-1925 намерен подписать защитников и форвардов

«Металлист-1925» в рамках подготовки к весенней части сезона намерен усилить состав, а тренер Андрей Демченко рассказал о приоритетах на трансферном рынке.

«Проблема у нас - это центральные защитники. Последняя игра показала, что нам не хватает глубины состава. Кроме того, нужны крайние хавбеки и форварды», - сказал Демченко.

Команда в Первой лиге только на 7-м месте, однако отставание от лидера составляет лишь 4 очка.