ВИЛЛИАН: «Если смогу, останусь в Челси до 40 лет»

Хавбек «Челси» не намерен менять клуб

  • 24.12.2019 20:29
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ВИЛЛИАН: «Если смогу, останусь в Челси до 40 лет»
© ФК Челси. Виллиан

Полузащитник «Челси» Виллиан признался, что не хочет покидать лондонский клуб:

«Каждый знает, как я люблю этот клуб, как мне нравится играть за «Челси». Если я смогу, то останусь здесь до 40 лет, но футбол не всегда таков.

Я хочу остаться, потому что мне нравится играть здесь. Это не только мое решение, оно должно быть принято совместно с клубом. У нас были разговоры на эту тему.

Я надеюсь, что смогу сказать вам, что остаюсь. Но сейчас я не могу этого сделать».

В нынешнем сезоне Виллиан провел за «Челси» 17 матчей в АПЛ и забил 4 гола. Контракт 31-летнего бразильца с «Челси» истекает летом 2020 года.

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Источник — Sky Sports

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