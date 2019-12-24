Килиан МБАППЕ: «Когда я пришел в ПСЖ, сомнений не было - Неймар тут звезда»

Ранее в СМИ сообщалось о конфликтах между звездами ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе, однако французский форвард отрицает проблемы в отношениях с бразильцем.

Хотя сразу после его переезда в Париж в команде была только одна суперзвезда.

«Когда я только перешел в ПСЖ, сомнений не было - Неймар тут звезда. После этого мне удалось выиграть чемпионат мира, а в СМИ появились слухи, мол, у нас с Неймаром конфликт».

«Но правды в этом нет. Мы с ним поговорили, я ему сразу сказал, что готов работать с ним на поле и помогать команде. Так что все нормально», - утверждает Мбаппе.

Летом Неймар был близок к возвращению в «Барселону».