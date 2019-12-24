ВИДЕО. Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса

Фолстен показывает чем занимаются жены и девушки игроков туринского клуба

  • 24.12.2019 17:35
  • 1105 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
© Фолстен

В этом выпуске вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов итальянского Ювентуса. В моем видео вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Криштиану Роналду, Джорджио Кьеллини, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Леонардо Бонуччи, Джанлуиджи Буффон, Миралем Пьянич – футболистов Ювентуса.

 

Смотрите также: ВИДЕО. Богатая жизнь: Как живет Гарри Кейн в Лондоне.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности