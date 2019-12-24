ВИДЕО. Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса

В этом выпуске вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов итальянского Ювентуса. В моем видео вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Криштиану Роналду, Джорджио Кьеллини, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Леонардо Бонуччи, Джанлуиджи Буффон, Миралем Пьянич – футболистов Ювентуса.
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Источник — Sport.ua
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