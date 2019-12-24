ВАЛЬВЕРДЕ: «Были отличные моменты в 2019-м году, но мы можем стать лучше»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты клуба в 2019-м году, а также поделился планами на следующий год
«Мы хотели начать новый год с осознанием того, что мы сделали домашнюю работу перед заключительной частью сезона.
В этом году мы выиграли чемпионат страны. Были отличные моменты, но мы можем стать лучше. В следующем году мы можем стать лучше. Наша цель - побеждать в каждом матче. Требуется немного удачи. Стартовали не очень хорошо, но в итоге разогнались к концу года», - сказал Вальверде.
2019-й год «Барселона» завершает на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на два очка.
Источник — As.com
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