ВАЛЬВЕРДЕ: «Были отличные моменты в 2019-м году, но мы можем стать лучше»

Главный тренер «Барселоны» высказался о результатах команды

  • 24.12.2019 16:41
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ВАЛЬВЕРДЕ: «Были отличные моменты в 2019-м году, но мы можем стать лучше»
© УЕФА. Эрнесто Вальверде

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты клуба в 2019-м году, а также поделился планами на следующий год

«Мы хотели начать новый год с осознанием того, что мы сделали домашнюю работу перед заключительной частью сезона.
 
В этом году мы выиграли чемпионат страны. Были отличные моменты, но мы можем стать лучше. В следующем году мы можем стать лучше. Наша цель - побеждать в каждом матче. Требуется немного удачи. Стартовали не очень хорошо, но в итоге разогнались к концу года», - сказал Вальверде.
 
2019-й год «Барселона» завершает на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал» на два очка.
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Источник — As.com

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