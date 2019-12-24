Никакого Луческу. Сантос назначил тренером 73-летнего Феррейру

Многоопытный португалец будет работать с «рыбами» в следующем году

  • 24.12.2019 16:08
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Никакого Луческу. Сантос назначил тренером 73-летнего Феррейру
© santosfc.com.br

Бразильский «Сантос» объявил о назначении на пост главного тренера 73-летнего португальского специалиста Жезуалду Феррейры.

Контракт с тренером рассчитан на один год. Официально в должность Феррейра вступит 6 января 2020 года, когда и пройдет его презентация.

Последним местом работы Жезуалду Феррейры был катарский «Аль-Садд», где португалец работал с 2015 года по лето нынешнего, а затем уступил место экс-хавбеку «Барселоны» Хави.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что возглавить «Сантос» может экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу.

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