Никакого Луческу. Сантос назначил тренером 73-летнего Феррейру

Бразильский «Сантос» объявил о назначении на пост главного тренера 73-летнего португальского специалиста Жезуалду Феррейры.

Контракт с тренером рассчитан на один год. Официально в должность Феррейра вступит 6 января 2020 года, когда и пройдет его презентация.

Последним местом работы Жезуалду Феррейры был катарский «Аль-Садд», где португалец работал с 2015 года по лето нынешнего, а затем уступил место экс-хавбеку «Барселоны» Хави.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что возглавить «Сантос» может экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу.