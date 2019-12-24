Руху запрещено регистрировать игроков

Львовский клуб получил трансферный бан

  • 24.12.2019 16:18
  • 1374 просмотра
  • 2 комментария
Руху запрещено регистрировать игроков
© ФК Рух

Клуб Первой лиги «Рух» получил запрет на регистрацию новых игроков. Причиной является отказ от использования официальных мячей Первой лиги от компании Select.

Штраф за неиспользование официального мяча Первой лиги составляет 25 тысяч гривен за один матч. «Рух» все 9 домашних матчей нынешнего сезона сыграл мячами Puma, поэтому суммарно штраф составляет 225 тысяч гривен.

Львовский клуб отказывается платить штраф, и именно с этим связан трансферный бан. Об этом сообщил президент ПФЛ Сергей Макаров:

«Клуб оштрафован в соответствии с Регламентом соревнований и не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит задолженность. Если весной «Рух» не начнет использовать официальный мяч, то получит новые штрафные санкции».

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Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 24.12.2019 16:47
    0
    Al Zolo, 24.12.2019 16:28
    не будет львовских в УПЛ походу -не нужен в городе футбол начальству и денежных людей походу нет
    Что поделаешь, если у Руха президент дол....б.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 16:28
    -2
    не будет львовских в УПЛ походу -не нужен в городе футбол начальству и денежных людей походу нет
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 24.12.2019 16:47
    0
    Al Zolo, 24.12.2019 16:28
    не будет львовских в УПЛ походу -не нужен в городе футбол начальству и денежных людей походу нет
    Что поделаешь, если у Руха президент дол....б.
    Ссылка
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