Руху запрещено регистрировать игроков

Клуб Первой лиги «Рух» получил запрет на регистрацию новых игроков. Причиной является отказ от использования официальных мячей Первой лиги от компании Select.

Штраф за неиспользование официального мяча Первой лиги составляет 25 тысяч гривен за один матч. «Рух» все 9 домашних матчей нынешнего сезона сыграл мячами Puma, поэтому суммарно штраф составляет 225 тысяч гривен.

Львовский клуб отказывается платить штраф, и именно с этим связан трансферный бан. Об этом сообщил президент ПФЛ Сергей Макаров:

«Клуб оштрафован в соответствии с Регламентом соревнований и не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит задолженность. Если весной «Рух» не начнет использовать официальный мяч, то получит новые штрафные санкции».