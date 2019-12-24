Александр КАРАВАЕВ: «Сейчас мне комфортнее играть на позиции защитника»

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от осенней части чемпионата, о том, где ему комфортнее играть и рассказал о задачах на вторую часть сезона.

- Шансы на чемпионство? Пока есть шансы, мы будем бороться и играть до последнего. В любом случае нужно выходить на каждый матч с задачей победить ради того многочисленной армии болельщиков, которая поддерживает команду. А очки будем считать, как сыграем последний тур.

- Ваши функции на поле то изменились после того, как вместо Александра Хацкевича пришел Алексей Михайличенко?

- В общем - нет. Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Конечно, многое зависит и от того, на какой именно позиции я выхожу играть, но требования более или менее одинаковы.

- «Главное - ноль сзади, а возможность забить в атаке обязательно будет». Вы сторонник этой теории?

- Не совсем, но должен согласиться, что когда ты знаешь, что позади у тебя все в порядке, то и вперед лучше играешь, и больше моментов возникает для голевых атак.

- Вы одинаково успешно играете как в защите, так и в средней линии. А кем чувствуете себя лично вы - полузащитником или защитником?

- Сейчас комфортнее играть в защите, поскольку именно на этой позиции чаще выступаю последний год. Но если действие в средней линии, также никакого дискомфорта не чувствую, так как играл на этой позиции в течение всей профессиональной карьеры.