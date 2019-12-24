Александр КАРАВАЕВ: «Сейчас мне комфортнее играть на позиции защитника»

Игрок «Динамо» рассказал о первой части сезона

  • 24.12.2019 14:56
  • 462 просмотра
  • 0 комментариев
Александр КАРАВАЕВ: «Сейчас мне комфортнее играть на позиции защитника»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от осенней части чемпионата, о том, где ему комфортнее играть и рассказал о задачах на вторую часть сезона.

- Шансы на чемпионство? Пока есть шансы, мы будем бороться и играть до последнего. В любом случае нужно выходить на каждый матч с задачей победить ради того многочисленной армии болельщиков, которая поддерживает команду. А очки будем считать, как сыграем последний тур.
 
- Ваши функции на поле то изменились после того, как вместо Александра Хацкевича пришел Алексей Михайличенко?
- В общем - нет. Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Конечно, многое зависит и от того, на какой именно позиции я выхожу играть, но требования более или менее одинаковы.
 
- «Главное - ноль сзади, а возможность забить в атаке обязательно будет». Вы сторонник этой теории?
- Не совсем, но должен согласиться, что когда ты знаешь, что позади у тебя все в порядке, то и вперед лучше играешь, и больше моментов возникает для голевых атак.
 
- Вы одинаково успешно играете как в защите, так и в средней линии. А кем чувствуете себя лично вы - полузащитником или защитником?
- Сейчас комфортнее играть в защите, поскольку именно на этой позиции чаще выступаю последний год. Но если действие в средней линии, также никакого дискомфорта не чувствую, так как играл на этой позиции в течение всей профессиональной карьеры.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности