ВИДЕО. Ван Дейк, Адриан и Трент устроили рождественский сюрприз для детей

Игроки «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, Адриан и Трент Александер-Арнольд пришли в одну из местных школ.

Пока дети рассказывали на камеру о своих любимых игроках, их кумиры подкрались из-за спины и устроили сюрприз. Детишки не сдерживали своей радости. Они пообщались со своими героями и сфотографировались на память.

Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE