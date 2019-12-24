ВИДЕО. Ван Дейк, Адриан и Трент устроили рождественский сюрприз для детей

Игроки «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, Адриан и Трент Александер-Арнольд пришли в одну из местных школ.
Пока дети рассказывали на камеру о своих любимых игроках, их кумиры подкрались из-за спины и устроили сюрприз. Детишки не сдерживали своей радости. Они пообщались со своими героями и сфотографировались на память.
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Источник — Sport.ua
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