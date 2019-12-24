Николай БАЛАКИН: Моя семья связана с Динамо. Но никаких чувств к клубу нет

Украинский арбитр Николай Балакин рассказал о своих взаимоотношениях с киевским «Динамо».

– Ваш дедушка перед тем, как стать арбитром, играл за «Динамо». Есть особенные чувства к этому клубу?

– У меня два деда и дядя играли в «Динамо». И один из дедушек, Владимир Николаевич, был тренером Лобановского, Базилевича, Котельникова, Онуфриенко и Бибы. И он же играл в так называемых матчах смерти. А Николая Балакина отправили на Урал по приказу Сталина.

Но никаких чувств к «Динамо» нет. Знаю многих футболистов, с которыми играл еще по юношам, но близко ни с кем не общаюсь. Не хочу, чтобы это влияло на принятие решений.

Да, моя семья связана с «Динамо». Но когда я судил их матч, то удалил двоих игроков. Там вечно недовольны, когда я их сужу.

Любимых клубов нет и не может быть. Правда, мне нравилась «Фиорентина». Там играл мой любимый футболист – Батистута. Сейчас я за них не болею. Просто пересматриваю их старые матчи с Батистутой в составе.