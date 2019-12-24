ВИДЕО. Милевский проиграл в настольный теннис и попросил помощи у сестры

34-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский перед стартом нового сезона набирается сил на Бали.
Не забывает Милевский и о спорте, посещая тренажерный зал и играя в настольный теннис. Ролик с эпизодом своей не очень удачной игры в настольный теннис Артем выложил в Instagram.
«Ксения, помоги завтра», — прокомментировал видео Милевский, отметив свою сестру Ксению Милевскую, бывшую профессиональную теннисистку.
Источник — Instagram
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