ВИДЕО. Милевский проиграл в настольный теннис и попросил помощи у сестры

Украинский форвард «Динамо-Брест» отдыхает на Бали перед новым сезоном

  • 24.12.2019 10:57
  • 1694 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Милевский проиграл в настольный теннис и попросил помощи у сестры
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

34-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский перед стартом нового сезона набирается сил на Бали.

Не забывает Милевский и о спорте, посещая тренажерный зал и играя в настольный теннис. Ролик с эпизодом своей не очень удачной игры в настольный теннис Артем выложил в Instagram.

«Ксения, помоги завтра», — прокомментировал видео Милевский, отметив свою сестру Ксению Милевскую, бывшую профессиональную теннисистку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@milevskaiak pomogi na zavtra🤩😂😂😂👋❤️

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 24.12.2019 11:12
    -2
    жесть жиробас какой
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 11:04
    +1
    Безусловно это важная информация, можно каждый пост мили и Али делать отдельной новостью
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 11:04
    +1
    Безусловно это важная информация, можно каждый пост мили и Али делать отдельной новостью
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности