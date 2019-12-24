Сергей КОВАЛЕЦ: «Легионеры Динамо слабее украинских игроков»

Киевскому клубу нужно провести серьезную чистку состава, считает специалист

  • 24.12.2019 10:29
  • 363 просмотра
  • 3 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: «Легионеры Динамо слабее украинских игроков»
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец подвел итоги первой части сезона для киевского «Динамо».

«Невыход из группы Лиги Европы — главная неудача «Динамо». Не будем забывать, что в команде по ходу сезона сменился тренерский штаб. Кроме того, опять пришли легионеры, об уровне которых мы не один раз говорили. Они должны быть сильнее украинских игроков, а они на том же уровне или даже слабее.

В команде есть лидер — Цыганков. Молодой пацан, который старается тянуть за собой команду. Надеемся, что команда сделает выводы, подготовится ко второй части сезона, продадут или отдадут куда-то в аренду тех легионеров, которые не играют, изменится направление, и оно будет ориентировано на наших украинских игроков.

Повторю, в первую очередь, «Динамо» должно разобраться с футболистами, которых в составе очень много. И, опять-таки, выбрать правильное направление. У «Динамо» очень хорошо работает детская школа, откуда выходят очень способные талантливые ребята. На мой взгляд, нужно доверять своим игроками, и болельщики это поймут», — отметил Ковалец в эфире программы «Футбольный формат».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 10:36
    0
    rasheed_iverson, 24.12.2019 10:34
    Ще один сраколиз. В ДК завжди були сильні легіонери,але в ДК не знають що з ними робити. Згадати Ленса, Велозу,Рафаеля і інших...та і зараз хто з легіонерів слабший за Беседіна? Загноїли нормальних легіонерів і зараз в ДК грають Беседін,Сидорчук,Гармаш і решта непотрібу
    были но во времена-другой селекционной службы-назови нынешних сильных легов которых кто-то хотел бы реально перекупить у ДК?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 10:35
    0
    в этом талант агента игрока-продать дерьмо за золото и слабость селекционеров ДК-которые в доляхе с хитрожопыми агентами...... И все дружно тупо разводят Суркиса
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 24.12.2019 10:34
    +2
    Ще один сраколиз. В ДК завжди були сильні легіонери,але в ДК не знають що з ними робити. Згадати Ленса, Велозу,Рафаеля і інших...та і зараз хто з легіонерів слабший за Беседіна? Загноїли нормальних легіонерів і зараз в ДК грають Беседін,Сидорчук,Гармаш і решта непотрібу
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 24.12.2019 10:34
    +2
    Ще один сраколиз. В ДК завжди були сильні легіонери,але в ДК не знають що з ними робити. Згадати Ленса, Велозу,Рафаеля і інших...та і зараз хто з легіонерів слабший за Беседіна? Загноїли нормальних легіонерів і зараз в ДК грають Беседін,Сидорчук,Гармаш і решта непотрібу
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 10:36
    0
    rasheed_iverson, 24.12.2019 10:34
    Ще один сраколиз. В ДК завжди були сильні легіонери,але в ДК не знають що з ними робити. Згадати Ленса, Велозу,Рафаеля і інших...та і зараз хто з легіонерів слабший за Беседіна? Загноїли нормальних легіонерів і зараз в ДК грають Беседін,Сидорчук,Гармаш і решта непотрібу
    были но во времена-другой селекционной службы-назови нынешних сильных легов которых кто-то хотел бы реально перекупить у ДК?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 10:35
    0
    в этом талант агента игрока-продать дерьмо за золото и слабость селекционеров ДК-которые в доляхе с хитрожопыми агентами...... И все дружно тупо разводят Суркиса
    Ссылка
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