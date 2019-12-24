Сергей КОВАЛЕЦ: «Легионеры Динамо слабее украинских игроков»

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец подвел итоги первой части сезона для киевского «Динамо».

«Невыход из группы Лиги Европы — главная неудача «Динамо». Не будем забывать, что в команде по ходу сезона сменился тренерский штаб. Кроме того, опять пришли легионеры, об уровне которых мы не один раз говорили. Они должны быть сильнее украинских игроков, а они на том же уровне или даже слабее.

В команде есть лидер — Цыганков. Молодой пацан, который старается тянуть за собой команду. Надеемся, что команда сделает выводы, подготовится ко второй части сезона, продадут или отдадут куда-то в аренду тех легионеров, которые не играют, изменится направление, и оно будет ориентировано на наших украинских игроков.

Повторю, в первую очередь, «Динамо» должно разобраться с футболистами, которых в составе очень много. И, опять-таки, выбрать правильное направление. У «Динамо» очень хорошо работает детская школа, откуда выходят очень способные талантливые ребята. На мой взгляд, нужно доверять своим игроками, и болельщики это поймут», — отметил Ковалец в эфире программы «Футбольный формат».