Металлист 1925 подписал Сергея Ченбая

Последние сезоны футболист защищал цвета «Кремня»

  • 24.12.2019 10:13
  • 368 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист 1925 подписал Сергея Ченбая
© ФК Металлист 1925. Сергей Ченбай

27-летний украинский защитник Сергей Ченбай подписало контракт с «Металлистом 1925».

Сергей Ченбай родился в Киеве. Футболом начал заниматься в местной «Дружбе», которая впоследствии получила название «Атлет». В чемпионате ДЮФЛУ играл за «Атлет», всего в его активе 29 матчей.

Первым профессиональным клубом Ченбая стала полтавская «Ворскла», за молодежную команду которой Сергей провел 32 матча и забил пять мячей. 10-го мая 2012-го года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Металлиста». Всего в элите украинского футбола провел три матча, после чего играл за «Кремень» и «Горняк-Спорт». Последние три сезона провел в «Кремне», где был лидером и капитаном команды.

Основная позиция — центральный защитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под №21.

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Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 10:28
    0
    нормально-для первой лиги-если повышаться нет планов
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 10:28
    0
    нормально-для первой лиги-если повышаться нет планов
    Ссылка
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