Металлист 1925 подписал Сергея Ченбая

27-летний украинский защитник Сергей Ченбай подписало контракт с «Металлистом 1925».

Сергей Ченбай родился в Киеве. Футболом начал заниматься в местной «Дружбе», которая впоследствии получила название «Атлет». В чемпионате ДЮФЛУ играл за «Атлет», всего в его активе 29 матчей.

Первым профессиональным клубом Ченбая стала полтавская «Ворскла», за молодежную команду которой Сергей провел 32 матча и забил пять мячей. 10-го мая 2012-го года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Металлиста». Всего в элите украинского футбола провел три матча, после чего играл за «Кремень» и «Горняк-Спорт». Последние три сезона провел в «Кремне», где был лидером и капитаном команды.

Основная позиция — центральный защитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под №21.