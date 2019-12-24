Александр БАБИЧ: «По ходу чемпионата мы перестроили схему игры»

Наставник «Мариуполя» доволен итогами первой части сезона

  • 24.12.2019 09:34
  • 345 просмотров
  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «По ходу чемпионата мы перестроили схему игры»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич подвел итоги первой части сезона для своей команды.

— Какую оценку вы бы поставили своей команде за осеннюю часть чемпионата?
— Выставил бы положительную оценку, потому что на фоне своих кадровых проблем и трудностей, которые у нас были, а также присутствие в составе молодежи, мы достигли достойного результата, финишировав в первой шестерке.

— Какие матчи, на ваш взгляд, не удались команде осенью?
— Прежде всего, отложилась в памяти игра с «Ворсклой», в которой мы упустили выездную победу на 92-й минуте игры. Не удался матч с «Карпатами», когда мы выигрывали в родных стенах 2:0, а в итоге недосчитались победы, пропустив тоже гол на 93-й минуте. По ходу чемпионата мы перестроили схему нашей игры. С ней у нас только был один неудачный матч — против киевского «Динамо».  Было еще поражение от «Александрии», но в игре с командой Шарана были отягчающие обстоятельства — на 32-й минуте игры мы остались в меньшинстве.

— За какие игры похвалите команду?
— В матче с «Днепром» у нас началась хорошая серия, после того как мы перешли на другую схему. Было несколько хороших матчей, среди которых можно выделить и ничью с «Шахтером».

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 09:48
    -1
    команду тянут в 6-ку из всех сил и в кубке тож видимо дотянут до финала-хотя игры у младшей Шахты не просматривается-реалии УПЛ
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