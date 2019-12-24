Александр БАБИЧ: «По ходу чемпионата мы перестроили схему игры»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич подвел итоги первой части сезона для своей команды.

— Какую оценку вы бы поставили своей команде за осеннюю часть чемпионата?

— Выставил бы положительную оценку, потому что на фоне своих кадровых проблем и трудностей, которые у нас были, а также присутствие в составе молодежи, мы достигли достойного результата, финишировав в первой шестерке.

— Какие матчи, на ваш взгляд, не удались команде осенью?

— Прежде всего, отложилась в памяти игра с «Ворсклой», в которой мы упустили выездную победу на 92-й минуте игры. Не удался матч с «Карпатами», когда мы выигрывали в родных стенах 2:0, а в итоге недосчитались победы, пропустив тоже гол на 93-й минуте. По ходу чемпионата мы перестроили схему нашей игры. С ней у нас только был один неудачный матч — против киевского «Динамо». Было еще поражение от «Александрии», но в игре с командой Шарана были отягчающие обстоятельства — на 32-й минуте игры мы остались в меньшинстве.

— За какие игры похвалите команду?

— В матче с «Днепром» у нас началась хорошая серия, после того как мы перешли на другую схему. Было несколько хороших матчей, среди которых можно выделить и ничью с «Шахтером».