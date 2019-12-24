ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Канселу — мой португальский друг»

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко тепло отозвался о своем одноклубнике, 25-летнем португальском защитнике Жоау Канселу.
«Мой португальский друг», — написал Зинченко в Instagram, опубликовав совместное фото.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 12 матчей во всех турнирах.
Источник — Instagram
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