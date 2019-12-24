Нойер заявил о готовности сыграть на домашнем Евро-2024

33-летний голкипер мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Мануэль Нойер заявил о готовности сыграть на домашнем чемпионате Европы-2024.
«Участие в домашнем Евро-2024? Я в форме, и я готов!», - сказал Нойер.
Отметим, что в этом сезоне Нойер провел 26 матчей за «Баварию», восемь раз сохранил ворота сухими.
Напомним, ранее Нойер повторил достижение Оливера Кана.
Источник — Kicker
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