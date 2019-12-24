Нойер заявил о готовности сыграть на домашнем Евро-2024

33-летний голкипер мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Мануэль Нойер заявил о готовности сыграть на домашнем чемпионате Европы-2024.

«Участие в домашнем Евро-2024? Я в форме, и я готов!», - сказал Нойер.

Отметим, что в этом сезоне Нойер провел 26 матчей за «Баварию», восемь раз сохранил ворота сухими.