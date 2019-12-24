ФОТО. Коноплянка задумался о покупке яхты

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка набирается сил перед второй частью сезона в Дубае.

«Какую взять?», — написал Коноплянка в Instagram, опубликовав свое фото на фоне яхт.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.