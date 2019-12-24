ФОТО. Коноплянка задумался о покупке яхты

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка набирается сил перед второй частью сезона в Дубае.
«Какую взять?», — написал Коноплянка в Instagram, опубликовав свое фото на фоне яхт.
В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Источник — Instagram
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Я задумался о покупке пакета молока. Какой выбрать?
А вообще уникум, нигде так и не заиграв посшибал кучу жирных контрактов с всеми клубами после Днепра, и только хиханьки на уровне 13 лет да шуточки, а на деле пшик вышел
А вообще уникум, нигде так и не заиграв посшибал кучу жирных контрактов с всеми клубами после Днепра, и только хиханьки на уровне 13 лет да шуточки, а на деле пшик вышел
Я задумался о покупке пакета молока. Какой выбрать?
А вообще уникум, нигде так и не заиграв посшибал кучу жирных контрактов с всеми клубами после Днепра, и только хиханьки на уровне 13 лет да шуточки, а на деле пшик вышел
А вообще уникум, нигде так и не заиграв посшибал кучу жирных контрактов с всеми клубами после Днепра, и только хиханьки на уровне 13 лет да шуточки, а на деле пшик вышел
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