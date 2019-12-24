ФОТО. Коноплянка задумался о покупке яхты

Украинский полузащитник «Шахтера» отдыхает в Дубае

  • 24.12.2019 09:07
  • 4199 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Коноплянка задумался о покупке яхты
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка набирается сил перед второй частью сезона в Дубае.

«Какую взять?», — написал Коноплянка в Instagram, опубликовав свое фото на фоне яхт.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💭 which one to take 🤔? 🚤🛥🛳

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 24.12.2019 10:30
    0
    Деньги есть ума не надо, можете лучше отдай Женя деньги в детские дома или онкобольным, или нашим воинам
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.12.2019 10:07
    -1
    Думал ??? Ну , не преувеличивайте ...
    Ссылка
    Мирослав Пецух
      Мирослав Пецух, 24.12.2019 10:00
    +2
    Прочитал,что Коноплянка задумался о приобретении яхты..Задумался бы он как улутшить свою игру,он не устраивает Кастру ани на 1грамм,постоянно сидя на лавке.А интерью давать так первым к микрофону летит.Мне кажется что в скором времени он окажется на буферной зоне...Туда он стремится не по минутам а по секундам...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 09:50
    0
    для Донецка-самый актуальный товар..... по терриконам на парусах
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 24.12.2019 09:49
    +5
    Офигеть, новость...
    Я задумался о покупке пакета молока. Какой выбрать?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 24.12.2019 09:40
    -1
    Евгений бери все.в Донецке и так дефицит яхт
    Ссылка
    Бил Гейтс
      Бил Гейтс, 24.12.2019 09:37
    0
    umnuy, 24.12.2019 09:16
    Почему яхты,может он задумался о покупке кактуса на столе рядом
    не факт , что он вообще думал
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 09:35
    +1
    ... задумался уже хорошо.
    А вообще уникум, нигде так и не заиграв посшибал кучу жирных контрактов с всеми клубами после Днепра, и только хиханьки на уровне 13 лет да шуточки, а на деле пшик вышел
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 09:35
    +5
    ... задумался уже хорошо.
    А вообще уникум, нигде так и не заиграв посшибал кучу жирных контрактов с всеми клубами после Днепра, и только хиханьки на уровне 13 лет да шуточки, а на деле пшик вышел
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.12.2019 09:16
    +4
    Почему яхты,может он задумался о покупке кактуса на столе рядом
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 24.12.2019 09:49
    +5
    Офигеть, новость...
    Я задумался о покупке пакета молока. Какой выбрать?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 09:35
    +5
    ... задумался уже хорошо.
    А вообще уникум, нигде так и не заиграв посшибал кучу жирных контрактов с всеми клубами после Днепра, и только хиханьки на уровне 13 лет да шуточки, а на деле пшик вышел
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.12.2019 09:16
    +4
    Почему яхты,может он задумался о покупке кактуса на столе рядом
    Ссылка
    Мирослав Пецух
      Мирослав Пецух, 24.12.2019 10:00
    +2
    Прочитал,что Коноплянка задумался о приобретении яхты..Задумался бы он как улутшить свою игру,он не устраивает Кастру ани на 1грамм,постоянно сидя на лавке.А интерью давать так первым к микрофону летит.Мне кажется что в скором времени он окажется на буферной зоне...Туда он стремится не по минутам а по секундам...
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 09:35
    +1
    ... задумался уже хорошо.
    А вообще уникум, нигде так и не заиграв посшибал кучу жирных контрактов с всеми клубами после Днепра, и только хиханьки на уровне 13 лет да шуточки, а на деле пшик вышел
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 24.12.2019 10:30
    0
    Деньги есть ума не надо, можете лучше отдай Женя деньги в детские дома или онкобольным, или нашим воинам
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.12.2019 09:50
    0
    для Донецка-самый актуальный товар..... по терриконам на парусах
    Ссылка
    Бил Гейтс
      Бил Гейтс, 24.12.2019 09:37
    0
    umnuy, 24.12.2019 09:16
    Почему яхты,может он задумался о покупке кактуса на столе рядом
    не факт , что он вообще думал
    Ссылка
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