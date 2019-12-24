Ман Сити и Вест Хэм хотят подписать вратаря Кристал Пэлас

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» хотят подписать 32-летнего вратаря «Кристал Пэлас» Висенте Гуайту.

По информации источника, «горожане» видят в испанце замену второму голкиперу команды Клаудио Браво, который может покинуть коллектив по окончании нынешнего сезона.

Гуайта защищает цвета «Кристал Пэлас» с 2018 года. Контракт голкипера с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне Гуайта провел 16 матчей в АПЛ, в шести из которых сохранил свои ворота сухими.