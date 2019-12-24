Федецкий может занять должность замглавы Волынской области

Экс-игрок сборной Украины продолжает политическую карьеру

  • 24.12.2019 08:30
  • 847 просмотров
  • 1 комментарий
Федецкий может занять должность замглавы Волынской области
© Fan-project Volyn
Известный украинский экс-футболист Артем Федецкий, известный по выступлениям за львовские «Карпаты» и «Днепр», может получить должность в Волынской областной госадминистрации.
 
Как сообщает Fan-project Volyn, 34-летний Федецкий может в ближайшее время стать заместителем главы Волынской областной госадминистрации.
 
Напомним, что минувшей весной Федецкий на досрочных парламентских выборах баллотировался в одномандатном округе Львовской области от партии «Слуга народа», но проиграл, набрав чуть более 12% голосов.
 
Последним клубом в футбольной карьере Федецкого стали львовские «Карпаты», которые он покинул летом 2019 года. Ранее бывший вице-президент львовских «Карпат» Олег Смалийчук обвинил Федецкого в работе с судьями.
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 24.12.2019 09:02
    0
    Жаль Волынскую обл
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 24.12.2019 09:02
    0
    Жаль Волынскую обл
    Ссылка
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