Федецкий может занять должность замглавы Волынской области

Известный украинский экс-футболист Артем Федецкий, известный по выступлениям за львовские «Карпаты» и «Днепр», может получить должность в Волынской областной госадминистрации.

Как сообщает Fan-project Volyn, 34-летний Федецкий может в ближайшее время стать заместителем главы Волынской областной госадминистрации.

Напомним, что минувшей весной Федецкий на досрочных парламентских выборах баллотировался в одномандатном округе Львовской области от партии «Слуга народа», но проиграл, набрав чуть более 12% голосов.