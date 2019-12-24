Федецкий может занять должность замглавы Волынской области

Известный украинский экс-футболист Артем Федецкий, известный по выступлениям за львовские «Карпаты» и «Днепр», может получить должность в Волынской областной госадминистрации.
Как сообщает Fan-project Volyn, 34-летний Федецкий может в ближайшее время стать заместителем главы Волынской областной госадминистрации.
Напомним, что минувшей весной Федецкий на досрочных парламентских выборах баллотировался в одномандатном округе Львовской области от партии «Слуга народа», но проиграл, набрав чуть более 12% голосов.
Последним клубом в футбольной карьере Федецкого стали львовские «Карпаты», которые он покинул летом 2019 года. Ранее бывший вице-президент львовских «Карпат» Олег Смалийчук обвинил Федецкого в работе с судьями.
Источник — Sport.ua
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