ПСЖ и Ювентус наметили обмен игроками

ПСЖ и «Ювентус» обсуждают обмен хавбеков Леандро Паредес на Эмре Джана.

Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб арендует Паредеса на полгода с правом последующего выкупа.

В этом сезоне Паредес провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Джана семь матчей за «Ювентус» без результативных действий.