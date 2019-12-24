ПСЖ и Ювентус наметили обмен игроками

ПСЖ и «Ювентус» обсуждают обмен хавбеков Леандро Паредес на Эмре Джана.
Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб арендует Паредеса на полгода с правом последующего выкупа.
В этом сезоне Паредес провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Джана семь матчей за «Ювентус» без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Эмре Джана хочет купить «Боруссия» Дортмунд.
Источник — Football-Italia
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