Ромелу ЛУКАКУ: «За три недели выучил итальянский язык»

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своей адаптации в Италии. Напомним, что летом футболист перебрался в миланский клуб из «Манчестер Юнайтед»
«Перед тем как перейти в «Интер», я поговорил с Криштиану Роналду. Он мне сказал, что Серия А - самая оборонительная лига в мире. Он забивал везде, где играл, но в Серии А ему пришлось труднее всего. Если Роналду так говорил, значит это правда.
Итальянский язык? Мне понадобилось 2 или 3 недели упорной работы, чтобы выучить его. С тех пор никто больше не разговаривает со мной на английском», - сказал Лукаку.
Источник — New York Times
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