Переход Манджукича в Катар сорвался, форвард возвращается в Италию

Трансфер нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в «Аль-Духаиль» не состоялся.
Напомним, что 33-летний хорват 22 декабря прилетел в Катар и прошел медосмотр. Однако, по сообщениям итальянской прессы, стороны не смогли согласовать финансовые детали контракта.
Сумма трансфера Манджукича должна была составить 5 млн евро.
Ранее сообщалось, что Манджукича хочет подписать «Манчестер Юнайтед».
Источник — Tuttomercatoweb.com
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