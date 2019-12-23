Динамо не может договориться с Олимпией по продаже Гонсалеса

«Олимпия» Асунсьон проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Дерлису Гонсалесу, однако не имеет денег на осуществление трансфера.

Сам Гонсалес рассказал о том, как продвигается работа по организации его трансфера:

«У «Динамо» есть проблема с достижением соглашения, надеюсь, ситуация разрешится быстро».

Сейчас Гонсалес выступает за бразильский «Сантос» на правах аренды, срок которой истекает летом 2020 года, одновременно с контрактом игрока с «Динамо».

«Олимпия» хочет подписать Гонсалеса уже в январе, и для этого клубу необходимо примерно 2,68 млн евро.