Динамо не может договориться с Олимпией по продаже Гонсалеса

«Олимпия» Асунсьон проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Дерлису Гонсалесу, однако не имеет денег на осуществление трансфера.
Сам Гонсалес рассказал о том, как продвигается работа по организации его трансфера:
«У «Динамо» есть проблема с достижением соглашения, надеюсь, ситуация разрешится быстро».
Сейчас Гонсалес выступает за бразильский «Сантос» на правах аренды, срок которой истекает летом 2020 года, одновременно с контрактом игрока с «Динамо».
«Олимпия» хочет подписать Гонсалеса уже в январе, и для этого клубу необходимо примерно 2,68 млн евро.
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