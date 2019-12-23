Динамо не может договориться с Олимпией по продаже Гонсалеса

Дерлис Гонсалес – о том, как обстоят дела с его трансфером

  • 23.12.2019 23:09
  • 714 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо не может договориться с Олимпией по продаже Гонсалеса
© ФК Сантос. Дерлис Гонсалес

«Олимпия» Асунсьон проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Дерлису Гонсалесу, однако не имеет денег на осуществление трансфера.

Сам Гонсалес рассказал о том, как продвигается работа по организации его трансфера:

«У «Динамо» есть проблема с достижением соглашения, надеюсь, ситуация разрешится быстро».

Сейчас Гонсалес выступает за бразильский «Сантос» на правах аренды, срок которой истекает летом 2020 года, одновременно с контрактом игрока с «Динамо».

«Олимпия» хочет подписать Гонсалеса уже в январе, и для этого клубу необходимо примерно 2,68 млн евро.

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 23.12.2019 23:18
    0
    Может то олимпия не может?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 23.12.2019 23:18
    0
    Может то олимпия не может?
    Ссылка
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