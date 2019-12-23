Металлист-1925 вышел из отпуска

Команда начала подготовку ко второй половине сезона

  • 23.12.2019 22:20
  • 1355 просмотров
  • 2 комментария
Металлист-1925 вышел из отпуска
© ФК Металлист-1925

Сегодня «Металлист-1925» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй половине сезона.

В тренировке принимали участие 14 игроков – в основном те, кто живет в Харькове. Остальные игроки получили индивидуальный план подготовки.

В полном составе команда соберется уже после новогодних праздников.

Вместе с командой тренировался первый зимний новичок, который официально будет представлен завтра.

После 19 туров «Металлист-1925» идет седьмым в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками в активе.

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Источник — ФК Металлист 1925

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 23.12.2019 23:46
    0
    ihor7003, 23.12.2019 23:40
    Ну и зачем?
    новогодний литрбол же
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.12.2019 23:40
    0
    Ну и зачем?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 23.12.2019 23:46
    0
    ihor7003, 23.12.2019 23:40
    Ну и зачем?
    новогодний литрбол же
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.12.2019 23:40
    0
    Ну и зачем?
    Ссылка
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