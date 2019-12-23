Сегодня «Металлист-1925» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй половине сезона.
В тренировке принимали участие 14 игроков – в основном те, кто живет в Харькове. Остальные игроки получили индивидуальный план подготовки.
В полном составе команда соберется уже после новогодних праздников.
Вместе с командой тренировался первый зимний новичок, который официально будет представлен завтра.
После 19 туров «Металлист-1925» идет седьмым в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками в активе.
Источник — ФК Металлист 1925
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