Сегодня «Металлист-1925» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй половине сезона.

В тренировке принимали участие 14 игроков – в основном те, кто живет в Харькове. Остальные игроки получили индивидуальный план подготовки.

В полном составе команда соберется уже после новогодних праздников.

Вместе с командой тренировался первый зимний новичок, который официально будет представлен завтра.

После 19 туров «Металлист-1925» идет седьмым в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками в активе.