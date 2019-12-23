Грицук продлил контракт с Александрией

Контракт Василия Грицука с «Александрией» истекал в конце года. Однако 32-летний полузащитник сообщил о том, что продлил контракт с клубом:

– Продлил контракт с «Александрией» до лета 2020 года.

- Будет ли новое соглашение действовать на улучшенных условиях?

– Не буду раскрывать все карты. Продлил договор и хорошо.

В нынешнем сезоне из-за травмы ахилла Грицук провел всего 3 матча за «Александрию».