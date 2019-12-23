Шахов – в топ-3 игроков Лечче в матче с Болоньей

Вчера «Лечче» Евгения Шахова в 17-м туре Серии А дома проиграло «Болонье» 2:3.

Украинский хавбек вышел на замену сразу после перерыва и провел на поле 50 минут. За это время Шахов нанес один удар в створ ворот.

По индексу InStat он набрал 272 балла, что является третьим показателем среди игроков «Лечче» в матче с «Болоньей». Выше только у Габриеля (313) и Фариаса (307).

В нынешнем сезоне Шахов провел за «Лечче» 12 матчей и сделал две голевые передачи.