Мбаппе – Игрок года во Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком сезона 2018/2019 во Франции по версии журнала France Football.
В прошлом сезоне Мбаппе провел во французской Лиге 1 29 матчей, забил 33 гола и стал чемпионом в составе ПСЖ.
Ранее Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции.
Источник — France Football
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