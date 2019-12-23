Мбаппе – Игрок года во Франции

Форвард ПСЖ получил награду

  • 23.12.2019 20:10
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
Мбаппе – Игрок года во Франции
© twitter.com/KMbappe

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком сезона 2018/2019 во Франции по версии журнала France Football.

В прошлом сезоне Мбаппе провел во французской Лиге 1 29 матчей, забил 33 гола и стал чемпионом в составе ПСЖ.

Ранее Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции.

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Источник — France Football

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Комментарии
    14sergey1953
      14sergey1953, 23.12.2019 20:34
    0
    Мбаппе, может быть во Франции всю жизнь лучший, но если не перейдет в Испанию, никогда не будет лучший в Европе. А ему уже 21 год.
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 23.12.2019 20:34
    0
    Мбаппе, может быть во Франции всю жизнь лучший, но если не перейдет в Испанию, никогда не будет лучший в Европе. А ему уже 21 год.
    Ссылка
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